محافظ المنوفية ومدير الأمن يتقدمان الجنازة العسكرية لشهيد طرة

تقدم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم، الجنازة العسكرية للرائد الشهيد محمد عفت القاضي، الضابط بقطاع مصلحة السجون، والذي استشهد خلال تصديه لمحاولة هروب متهمين إرهابيين صادر ضدهم أحكام بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، أمس، يرافقه اللواء أحمد فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية.

حضر الجنازة والده اللواء عفت عبده القاضي، بالمعاش، وعمه اللواء عادل عبده القاضي مساعد مدير أمن البحيرة، ورئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، ووكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وأدى أبو ليمون، صلاة الجنازة أمام مسجد الصعيدي بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان، ثم تقدم جموع المشيعين لتوديع الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة إلي مثواه الأخير لمقابر الأسرة.

كما قدم المحافظ، واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، ويتغمده الله بواسع رحمته، مؤكدًا أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي نحو بناء وطننا.

يذكر أن الرائد الشهيد محمد عفت القاضى ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة خريج كلية الشرطة دفعة 2007، ويبلغ من العمر 34 عامًا، متزوج، ولديه طفلتان، وله أخ وحيد، حاصل على ماجستير حقوق، ويشهد أهالي المدينة بسمعته الطيبة وكرم أخلاقه، وتفانيه في العمل.