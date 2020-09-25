صحة المنوفية: انطلاق المرحلة الثانية من التجريع ضد أمراض البلهارسيا 4 أكتوبر

فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن إنطلاق المرحلة الثانية من التجريع ضد أمراض البلهارسيا والطفيليات المعوية وذلك فى الفترة من 4 أكتوبر حتى 31 أكتوبر المقبل وذلك بالإدارات الصحية بمنوف والسادات والشهداء وتلا وأشمون.

كما أشار وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من تجريع البؤر ذات نسب الإنتشار المرتفعة وكذا مكافحة القواقع بتلك البؤر من خلال فرق مدربة بجميع الإدارات الصحية حيث أن المستهدف فى هذه الحملة من تلك القرى 34019 مواطن ، وذلك فى إطار خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2022 ، والتي تشمل قري شبشير وطملاى بمركز ومدينة منوف وقرى الخطاطبة البلد و أبو نشابة و عزبة حجازى وعزبة لماضة بالسادات وكذا قريتى منشأة السادات و زاوية البقلى بالشهداء وقرية طنوب بتلا وقرية جريس بأشمون.

أشار محافظ المنوفية بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحملات والتطعيمات التي تقوم بها مديرية الصحة وذلك للوقاية من بعض الأمراض التي تؤثر علي صحة المواطنين وتذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدف من الحملة.