محافظ المنوفية ومدير الأمن يصلان جنازة شهيد سجن طرة بسرس الليان

وصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، منذ قليل، إلى مسقط رأس الشهيد المقدم محمد عفت القاضي بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

ويستعد أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، لتشييع جنازة الشهيد المقدم محمد عفت القاضي، الذي استشهد أثناء محاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن صباح اليوم، حيث تصدت لهم قوة التأمين، مما أسفر عن إستشهاد ضابطين وفرد شرطة.

وسادت حالة من الحزن على جميع أهالي محافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة المقدم محمد عفت القاضي، مؤكدين أنه كان يتميز بحسن الخلق وخدمة الناس مما جعله ينال ثقة وحب وجميع من تعامل معه.