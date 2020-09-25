"صحة المنوفية" عن حريق السادات: طوارئ بالمستشفيات ولا توجد خسائر بشرية

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عدم وجود خسائر بشرية في الأرواح، في حريق مصنع الكيماويات بمدينة السادات، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء تحسبًا لأي طوارئ.

وأضاف جودة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى السادات، وإعلان الطوارئ في جميع أقسام الحروق بمستشفيات المحافظة.

كانت مصادر أمنية، قد قالت إن الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد علاء عويس مدير الحماية المدنية، دفعت بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع للكيماويات بمدينة السادات.

وأشارت المصادر في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إلى أن سيارات الإطفاء تحاول منع انتشار النيران بين المصانع الأخرى للحفاظ عليها، وأن الحريق نشب داخل مصنع للأحبار وبه براميل بها مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وتواصل الحماية المدنية محاولاتها للسيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.