عاجل.. الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع بالسادات

أكدت مصادر أمنية، أن الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد علاء عويس مدير الحماية المدنية، دفعت بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع للكيماويات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأضافت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سيارات الإطفاء تحاول منع امتداد النيران بين المصانع الأخرى للحفاظ عليها، وأن الحريق نشب داخل مصنع للأحبار وبه براميل بها مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.

من جهته، أكد محمد سعد رئيس مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، نشوب الحريق بمنطقة الهناجر، وعدد من القيادات انتقلوا إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وكذلك سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.