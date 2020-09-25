رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع بالسادات

مصادر: الحريق نشب داخل مصنع أحبار وبه مواد كيماوية سريعة الاشتعال

كتب:

إبراهيم الديهي
07:30 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حريق بمصنع في السادات

حريق بمصنع في السادات

أكدت مصادر أمنية، أن الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد علاء عويس مدير الحماية المدنية، دفعت بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع للكيماويات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأضافت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سيارات الإطفاء تحاول منع امتداد النيران بين المصانع الأخرى للحفاظ عليها، وأن الحريق نشب داخل مصنع للأحبار وبه براميل بها مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.

من جهته، أكد محمد سعد رئيس مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، نشوب الحريق بمنطقة الهناجر، وعدد من القيادات انتقلوا إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وكذلك سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.

اقرأ المزيد:

سعفان: بدء تدريب الشباب مجانا على 12 مهنة في المنوفية

صحة المنوفية: انطلاق المرحلة الثانية من التجريع ضد أمراض البلهارسيا 4 أكتوبر

محافظ المنوفية ومدير الأمن يتقدمان الجنازة العسكرية لشهيد طرة

محافظ المنوفية ومدير الأمن يصلان جنازة شهيد سجن طرة بسرس الليان

محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين بسرس الليان والباجور

أهالي "الخطاطبة" يستغيثون بمحافظ المنوفية بعد ارتفاع منسوب النيل

"قاضية الصعيد": أنهيت 220 خصومة ثأرية.. وفشلت مع حالة واحدة في المنوفية

محافظ المنوفية يكافئ أمين شرطة لإنقاذه طفلة من الغرق

محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحي أبخاص بتكلفة 36 مليون جنيه 

محافـظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كوبري الحجاجية بتكلفة 2 مليون جنيه