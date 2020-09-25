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حريق هائل في مصنع بالسادات

كتب:

إبراهيم الديهي
06:54 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حريق مصنع بالسادات

حريق مصنع بالسادات

نشب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، وارتفعت ألسنة اللهب وتصاعدت الأدخنة بشكل كثيف.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى مصانع مجاورة، كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود إصابات خلال الحريق.

وأكد محمد سعد، رئيس مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحريق نشب في منطقة الهناجر، وانتقل عدد من القيادات إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا...

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