حكاية لحن "شوقنا" لخليل مصطفى: ماعملتهاش لعمرو دياب.. وخدها في أسانسير

بعد مشوار فني طويل، توفى اليوم، الملحن الكبير خليل مصطفى، فى مستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مرير مع مرض سرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري.

الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، كشف لـ"الوطن" تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان، قائلًا إنه خضع للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء.

عدد من الأغنيات الشهيرة التي ترك "خليل" بصمته اللحنية عليها، وخاصة مع المطرب عمرو دياب الذي عمل معه في أغنيات شهيرة منها "خالصين، ليلة، أفراح، كلميني، السكة مش طويلة، توبة، عدت الأيام، سبت فراغ كبير".

ولعل أشهر تلك الأغنيات التي لحنها، وعشقها الجمهور وظلوا يرددونها حتى وقتنا الحالي، وهي أغنية "شوقنا"، التي كان لها حكاية لطيفة يرويها الملحن الراحل خلال برنامج الستات مايعرفوش يكذبوا"، في يوليو عام 2017.

"ماعملتهاش لعمرو دياب"، كانت تلك أولى كلمات خليل مصطفى خلال البرنامج عن أغنية "شوقنا"، موضحًا أنها كانت ستذهب إلى مطرب شاب، ولكن القدر كان له رأي آخر، وهي من كلمات الكاتب الراحل رضا أمين.

كلمات الأغنية كانت تتغزل في محافظة الإسكندرية، وتقول "إسكندرية يا أشواقنا"، ولكن الملحن الراحل رفض عمل أغنية لإسكندرية مرة أخرى خاصة بعد نجاح "شمس جريئة" التي كانت لعروس البحر المتوسط ولاقت نجاحا كبيرا.

ويكشف "خليل" تفاصيل "شوقنا" قائلًا: "كنت رايح لحد في أوتيل، لقيت عمرو كان بيلعب رياضة وكله عرق وجاي ركب معايا الأسانسير، قال لي سمعني آخر حاجة عاملها، وسمعته اللحن، قالي الأغنية دي بتاعتي، اطلع معايا الأوضة عشان أخلص فيها وتبقى بتاعتي".

وأثنى على ذكاء "الهضبة" في اختيار الأغنية، "عمرو دياب اختارها وإحنا في الأسانسير قبل ما نوصل وخلاني كتبت تنازل عنها وقال لي مين يكتبها فرشحت رضا أمين يكتب كلماتها، وقد كان".

يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات المهمة منها: شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للفنان عمرو دياب، ولا تسوى دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.