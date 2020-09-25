فتحي سلامة: ألحان خليل مصطفى كانت متطورة عن أبناء جيله

أعرب الموسيقار فتحي سلامة عن حزنه الشديد بعد علمه بنبأ وفاة الملحن خليل مصطفى، مؤكدا بأن الملحن الراحل خليل مصطفى كان صديقا عزيزا وبأنهم قدموا العديد من الأغنيات سويا.

وأضاف سلامة لـ"الوطن" بأن تعاونهم كان مع العديد من المطربين مثل أنوشكا، حنان وعمرو دياب وعدد من المطربين الآخرين فكان خليل مصطفى يأتي إليه بالألحان ليوزعها موسيقيا له، مؤكدا أن كان ملحن موهوب بشكل كبير وكانت ألحانه متطورة وسابقة لعصره وكان من الملحنين الذي يشعرون بالكلمات قبل وضع الألحان لها.

يذكر أنه توفى منذ قليل، الملحن الكبير خليل مصطفى، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، فى مستشفى المعادي العسكري.

وكان قد كشف الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" لـ"الوطن"، تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان، قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

أضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء".

وكان خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات المهمة منها: شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للفنان عمرو دياب، ولا تسوى دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.