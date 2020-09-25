"أنوشكا" تروي ذكرياتها مع الملحن خليل مصطفى

أعربت الفنانة والمطربة أنوشكا، عن حزنها الشديد بعد علمها بنبأ وفاة الملحن خليل مصطفى، مؤكدة أنه كان شخصية مختلفة، ويتمتع بموهبة فنية استثنائية.

وأوضحت أنوشكا لـ"الوطن"، أن بدايتها الفنية كانت مع الملحن خليل مصطفى، بأغنية "حبيتك"، مؤكدة أن الفترة الماضية كانت تعتقد أن الملحن خليل مصطفى يعيش خارج مصر، ولم تعلم بأمر إصابته بمرض السرطان، وتعرضه لحالة صحية حرجة، مؤكدة أنه دوما كان بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام.

وأكدت أنوشكا، أن خليل مصطفى كان إنسانا طيبا للغاية، ولا يحمل ضغينة لأحد، موضحة أنه كان يمتلك شخصيته الإنسانية والفنية المستقلة التي لا تشبه أحدا، وكان يفرح كثيرا لنجاح زملائه الملحنين والمطربين.

وعن كواليس تعاونها الأول مع الملحن الراحل خليل مصطفى، أكدت أنوشكا أنهما نجحا سويا في أغنية "حبيتك"، والتي تعد من أولى خطواتها الفنية.

وعن تعاونها معه في تلك الأغنية، أوضحت أنهما دوما ما كانا يعملا سويا، ويتناقشان في الأغنيات الجديدة، وكان خليل مصطفى لا يتذكر أغنية "حبيتك"، حتى أن زوجته هي من قالت له هل سمعت أنوشكا الأغنية، وحينها عادت أنوشكا مرة أخرى للمنزل، لتستمع للأغنية، وبالفعل بدأوا في العمل عليها من جديد، وأرسلوها للموسيقار فتحي سلامة، الذي قام بالتوزيع الموسيقي للأغنية.

وأوضحت أنوشكا، أنهما شاركا بتلك الأغنية في مهرجان "أنطاليا" بتركيا، وتلك المشاركة كانت الثانية للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركة الفنان مدحت صالح بأغنية "كوكب تاني"، من ألحان سامي الحفناوي، وفي السنة التالية، كانت مشاركتها هي والملحن الراحل بالمهرجان، موضحة أن أغنية "حبيتك" كانت من كلمات شقيقه محمد مصطفى.

وأضافت أنوشكا، أنه بعد نجاح تلك الأغنية، تكرر تعاونهما الفني مرة أخرى، في عدد من الأغنيات، مؤكدة أن تعاونهما كان رحلة فنية طويلة.

يذكر أنه توفى منذ قليل، الملحن الكبير خليل مصطفى، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، فى مستشفى المعادي العسكري.

وكان قد كشف الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" لـ"الوطن"، تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان، قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

أضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء".

وكان خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات المهمة منها: شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للفنان عمرو دياب، ولا تسوى دموع للفنان مدحت صالح، والشمس الجريئة للفنانة حنان.