طبيب عن الشاب المتوفى فجأة: "كان سليم ومعندهوش كورونا زي ما اتقال"

أكد الدكتور حمدي المسعودي أخصائي الجراحة العامة بمستشفى فاقوس العام، ومالك العيادة التي توفى فيها شاب فجأة، أنه شارك الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب مزاعم حدوث مشاجرة في العيادة، أو إصابته بجلطة بسبب مشادة.

وأضاف المسعودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "كان جاي سليم ومعندهوش أي مشكلة، ومكنش عنده كورونا ولا أي حاجة زي ما اتقال، وشاركت الفيديو للعبرة، لأنه كان شاب صغير عمره 34 سنة، وحالته مكنتش تسمح بأي كشف عليه لأن الوفاة كانت سريعة جدًا".

وتابع، أن أسرع ما يؤدي إلى الوفاة هو الجلطات الدماغية والسكتة القلبية، وبقية الأمراض لا تؤدي إلى الوفاة سريعًا، مشددًا على أهمية إجراء الفحوصات المرتبطة بالدماع والقلب، للحد من هذه الحالات.