بالتزامن مع "موت على النيل".. إنتاج فيلم دعائي للسياحة بالأقصر

أعلن الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن اللجنة بصدد إنتاج فيلم مدته 5 دقائق يعرض في الأقصر، يتحدث عن الكاتبة المشهورة «أجاثا كريستى» بالتزامن مع إعادة إنتاج قصتها الشهيرة «موت على النيل».

وأوضح أن الفيلم يتضمن زيارتها الشهيرة للأقصر وإقامتها ٤٨ يومًا بفندق الونتر بالاس التاريخي والأماكن التي زارتها، وذلك بغرض تنشيط السياحة وزيادة التدفقات السياحية خلال الموسم الشتوى الجديد.

وأكد "عثمان" أن السينما على مر العصور لعبت دورًا هامًا في الترويج السياحي للأقصر وزيادة التدفقات السياحية لعاصمة السياحة العالمية، ففيلم «غرام في الكرنك» للمبدع محمود رضا وفرقته الشعبية، يعد أحد الأفلام التي ساهمت في انتعاشة الرحلات الداخلية، كما أن أغنية «الأقصر بلدنا بلد سواح» تحولت إلى أيقونة دعائية لجذب السياح في مختلف الأسواق العالمية.

واستئنفت حركة السياحة بالأقصر مطلع سبتمبر الجاري، عقب تواصل عدة مرات بين كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

كما تقرر أن تستأنف الفنادق العائمة والذهبيات رحلاتها النيلية بين الأقصر وأسوان بداية من يوم 1 أكتوبر المقبل، خاصة بعد أن تقدم نحو 30 فندقًا عائمًا بطلب لوزارة السياحة والآثار لإعادة استئناف العمل، حصل 9 منهم حتى الآن على شهادة السلامة الصحية والباقى سيحصل عليها خلال الأيام المقبلة.