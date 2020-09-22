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والدة المقاول الهارب محمد علي: "ابعت حقي.. دعوة مني تطيرك"

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محمود البدوي
09:58 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
المقاول الهارب محمد علي

المقاول الهارب محمد علي

أذاع الإعلامي أحمد موسى، رسالة صوتية من والدة المقاول الهارب محمد علي، وصفته بالهارب.

وأضافت خلال رسالتها ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه هجر البلد هو وأولاده لأنه ليس له أي قيمة في مصر، "إنت مهربتش عشان الملايين".

ووجهت حديثها له: "ابعت حقي يمكن ربنا يغفرلك، دعوة مني تطيرك"، متابعة: "الله يخربيتك عندك عيال اعرف إن فيه ربنا".

واستطردت: "يارب تكون مبسوط ببرشلونة بتاعتك، طب ياعم قبل ما تركب الطيارة وقبل ما تروح وتيجى وتاكل وتشرب تعرف إن دعوة من أمك تطيرك".   

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