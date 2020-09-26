وزيرا السياحة والبيئة و30 سفيراً في رحلة بحرية بشرم الشيخ

في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، حرص وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على اصطحاب نحو 30 سفيراً من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، في رحلة بحرية بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت.

وعاش السفراء الأجانب، خلال الرحلة البحرية، تجربة السائحين، واستمتعوا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الذي تتميز بها مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى ممارستهم رياضة "السنوركلينج"، ومعايشتهم للحياة البحرية، ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة، والأسماك الملونة النادرة التي تتميز بها مياه البحر الأحمر في شرم الشيخ، كما قاموا بزيارة عدد من المحميات الطبيعية الموجودة بالمدينة.

وأعرب سفراء الدول الأجنبية عن سعادتهم بهذه الرحلة، التي أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة البحرية للبحر الأحمر، والتي لم يروا مثلها من قبل، مشيدين بالإجراءات الاحترازية التي يجرى تطبيقها بكافة المناطق والمنتجعات السياحية.

وأكد السفراء أن مدينة شرم الشيخ تمتلك مقومات طبيعية رائعة، من جو مشمس وحياة بحرية خلابة، وتجمع بين الأنماط السياحية البيئية، والثقافية، والشاطئية، والترفيهية، والرياضية.