"بلد الأمان".. 30 سفيرا أجنبيا يُفاجأون بخلو شرم الشيخ من فيروس كورونا

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن سفراء 30 دولة من المشاركين في حملة السياحة البيئية من شرم الشيخ، تفقدوا مستشفى شرم الشيخ، اليوم، وكان سؤالهم الأول عن عدد حالات كورونا في المدينة والمستشفى، ولكن كانت المفاجأة بالنسبة لهم أن المدينة لا يوجد بها أي حالات كورونا سواء بين المقيمين أو الأجانب.

جاء ذلك خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ، في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.

وزار وزير السياحة والآثار، والوفد الأجنبي، للاطلاع على الإجراءات الاحترازية والنظم والتجهيزات الطبية للحماية والوقاية والتعقيم والتطهير التي يتم اتخاذها بالمستشفى، فضلًا عن الإمكانيات والتجهيزات الطبية الموجودة بها من معامل وعناية مركزة وأجهزة للتنفس الصناعي وأسرة وغيرها من الإمكانات الطبية.

وتمت زيارة منطقة الفرز التي يتم فيها فحص المريض، وأجنحة العناية المركزة والأشعة المقطعية وغيرها من الأجنحة المختلفة بالمستشفى.

ومن جهتهم، أشاد السفراء بالأجهزة والمعامل الطبية الموجودة بالمستشفى وتجهيز غرف العناية المركزية بها، معربين عن سعادتهم بعدم وجود أية حالة كورونا في المستشفى أثناء زيارتهم لها.

وبدأت زيارة وزير السياحة والآثار، أمس، في مدينة شرم الشيخ، مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة وشؤون الدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ، وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة، فضلًا عن زيارة متحف شرم الشيخ، والمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية والذي نظمته وزارة السياحة.