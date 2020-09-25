3 وزراء و27 سفيرا يشهدون حفل تنشيط السياحة بقصر ثقافة شرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراء السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، والطيران المدني، محمد منار، وزيرالدولة للإعلام، أسامة هيكل، و27 سفيراً من مختلف دول العالم، مساء أمس حفل تنشيط السياحة على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وقدمت فرق العريش للفنون الشعبية، وفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية أحلي وأشهر عروضهم التي حازت إعجاب الحضور.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء عن إعجابه بالمستوى الفني والمهارة لاعضاء فرقة الفنون الشعبية والتراثية بالمحافظة خلال اول عروضها بقصر الثقافة رغم حداثة تأسيسها.. وأعلن عن تفديمه كل الدعم اللازم للفرقة لتعتلي مكانتها اللائقة بامكانياتها وماتقدمة من فنون معبرة عن البيئة والمجتمع البدوي في سيناء.

يذكر ان اللواء خالد فودة قد امر بتاسيس فرقة فنية من شباب المحافظة وتدريبها عل عرض الفنون الشعبية المستلهمة من التراث السيناوي وثقافته المتفردة.. وياتى الحفل مواكباً لانتهاء مشروع إقامة قصر ثقافة المحافظة وتطوير الميدان وإنشاء ورصف الشارع المؤدي اليه والذي حمل اسم الثقافة فضلاً عن رصف وتجميل الشوارع المتاخمة له.

في إطار استعدادات المحافظة الإعلان عن إتمام تنفيذ عدد من مشروعاتها التنموية منها افتتاح جامعة الملك سلمان وتطوير طريق الكورنيش وافتتاح قاعة المجلس المحلي الجديد بمقر الديوان العام و إتمام مشروع تطوير محمية راس محمد وكذلك احتفالات المحافظة بالذكري السابعة والأربعين لانتصارات اكتوبر.