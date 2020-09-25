30 سفيرا أجنبيا يشيدون بالإجراءات الاحترازية بفنادق شرم الشيخ

تفقد 30 سفيرًا بمصر، أحد الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، للتعرف على الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على هامش تواجد السفراء بمدينة شرم الشيخ بصحبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمدينة شرم الشيخ، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، للاحتفال بيوم السياحة العالمي وإطلاق مبادرة Eco Egypt.

واطلع السفراء على الإجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية التي يطبقها الفندق منذ دخول السائحين من باب الفندق، وإجراءات تطهير الأمتعة، وقياس درجات الحرارة، وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو، وإجراءات التسكين، ومنطقة المطاعم والمطابخ، والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما استمعوا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة، ووفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، بالمطهرات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وأشاد السفراء بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة، لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي لمسوها على أرض الواقع خلال الزيارة، مشيدين بالتزام الفندق بتطبيق هذه الإجراءات بطريقة عالمية.