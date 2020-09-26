موعد مباراة ريال بيتيس ضد الريال والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم، صوب المباراة المرتقبة بين ريال بيتيس ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال بيتيس ضد الريال

تنطلق مباراة ريال بيتيس مع نظيره ريال مدريد في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد الريال

تقام مباراة ريال بيتيس وريال مدريد على ستاد بينتو فيامارين، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورت hd3، بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يدخل ريال بيتيس المباراة برصيد 6 نقاط، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل ريال مدريد المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران - ميندي.

في خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس.

في الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينيسيوس.