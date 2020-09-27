وزير التعليم: تطبيق جديد اسمه "اسأل المعلم" على غرار "أوبر"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن البعض قد يظن أنه بتقليل عدد أيام حضور الطلاب للمدارس سيتم الغاء أجزاء من المنهج، وهذا غير صحيح، "هنديلهم المنهج كله، مفيش تخفيض"، موضحًا أن المصدر الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانوية العامة في الحصص والمحاضرات لن تكون المدرسة بل القنوات التعليمية.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم وضع 10 محطات تليفزيونية مثلا، "رابعة لوحدها وخامسة لوحدها على التليفزيون، أنا كده بكلم طفل لا عنده نت ولا جهاز كمبيوتر، احنا في أزمة وعاوزين نحلها، ومش عاوزين نختصر المنهج".

وتابع :" احنا بنعمل حاجة مش عادية ، فنية جدا، ننقي أفضل الأساتذة وهنراجع ده تحت إشراف الوزارة، كل طالب عنده جدول حصصه كلها ومواعدها الأصلية والإعادة واللينك بتاع اليويتوب، نبنى مكتبة من الدروس المصرية من رابعة للثانوية العامة بالكامل، عاملين منصة بث مباشر زي نتفلكس تدي محاضرات أون لاين، نعمل منصة جديدة وكتب فعالية، دروس أعلى ومراجعات، في المرحلة الإعدادية للثانوية، وهنعمل اسأل المعلم زي أوبر كده بس تسأل سؤال وتحطه على السيتسم فيه أستاذ هيرد عليك".