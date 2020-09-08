طارق شوقي: مكتبة إلكترونية تعليمية كاملة للقرى المحرومة من الإنترنت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستدشن مكتبة إلكترونية كاملة للقرى الفقيرة المحرومة من الإنترنت، تحتوي على جميع المناهج والحصص والعلوم من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة، حتى لا يحرموا من التعليم الجيد حتى إذا حُرموا من الإنترنت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "بالتوازي مع هذا المشروع سيكون هناك مكتبة فيديوهات تفاعلية فيها إرشادات حول الامتحان وكيفية المذاكرة وهي منصة رائعة لكنها في حاجة إلى إنترنت".

وحول العام الدراسي الجديد، قال شوقي إن المدارس ستطلع أولياء الأمور على الجدول حيث ستكون مدته 5 أيام في الأسبوع، وسيشتمل على الأيام التي ستحضر فيها الطلاب، والأيام التي سيذاكرون فيها عبر الإنترنت، ومختلف الأنشطة التي يجب الطلاب القيام بها.