طارق شوقي عن تطوير التعليم: ده استثمارنا الأول.. مصر بتغير جلدها

وصف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التعليم الجديد، بـ"تغيير مصر لجلدها"، مبينًا أنَّ مصر تعتبر الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأول لها.

وأكّد شوقي، خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الحكومة تسعى لإتاحة التعليم المجاني للجميع بجودة عالية تضاهي الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنَّ طلاب الصفوف من الحضانة حتى الصف الثالث الابتدائي لديهم كتب جديدة، لافتًا أنَّ "هذا الجيل اهتموا في تعليمه بطريقة أكبر من المتعلم نفسه".

ولفت شوقي، إلى أنَّ مدرسي هذه الفرق متدربين تدريب بشكل مختلف، مبينًا أنَّ مناهج هذه الكتب وفق مؤسسات عالمية.

وكشف شوقي، عن عدد الطلاب بالنظام الجديد، لافتًا إلى أنَّ الطلاب وصلوا لأكثر من 8 ملايين طالب، مشيرًا إلى أنَّه عند وصولهم للصف الرابع سيخضعون لاختبار دولي موحد لتقييمهم بالنسبة لنظرائهم في عدد من دول العالم.

وتحدث شوقي، عن الكتب التي تدرسها هذه المراحل، مشيرًا إلى أنَّه لأول مرة تمتلك مصر كتبًا خاصة بها وتعود ملكيتها الفكرية لها، رغم إعداد هذه الكتب بالاستناد على خبرات دولية، وتم إعدادها بالتعاون مع مركز تطوير المناهج في التربية والتعليم بعد استيراد الخبرات الأجنبية، معبّرًا عن فخره بكل كتاب من الحضانة للصف الثالث، مشيرًا إلى أنَّه سيتم إدخال هذه الكتب والمناهج للصف السادس قريبًا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.