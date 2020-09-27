محافظ أسيوط: تطهير ترعة نجع حمادي ورفع نواتج المخلفات

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة تطهير الترع والمصارف بقرى ومراكز المحافظة، للتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، حفاظًا على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الري والزراعة وإدارتهم في المراكز لشن حملات دورية وتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً لرفع المخلفات وتطهير الترع ورفع نواتج التطهير أولاً بأول.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على المياه "الترع والمصارف والنيل"، بكافة الطرق الممكنة والتأكيد على وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم رفع ناتج تطهير الري للجانب الشرقي لترعة نجع حمادي بداية من مدرسة ممتاز نصار حتى كوبري مراد بالعقال البحري، خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وبمشاركة مسئولي الري وذلك باستخدام المعدات اللازمة من حفارات ولوادر وقلابات وسيارات تابعة للوحدات المحلية والقروية لنقل القمامة والمخلفات إلى المقالب المخصصة لها ورفع المخلفات الناتجة عنها لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمصارف، لتستفيد منها كافة الأراض الزراعية حتى الموجودة بالمناطق البعيدة، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ كافة أشكال الحفاظ على قطرة المياه وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها والقضاء على ضعف المياه بنهايات الترع وتسهيل عمليات الري.