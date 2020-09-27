ضبط مصنعين للعصير والمخلل "غير مُرخصين" في حملة ببني سويف

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، اليوم، عن ضبط مصنع مخلل "بدون ترخيص" وبداخله 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مصنع عصير غير مرخص بمركز الواسطى، والتحفظ على 600 لفة عصير منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

وناقش محافظ بني سويف، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، في مجال ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، ومدى قيام المديرية بتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.