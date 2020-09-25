الكشف والعلاج المجاني لـ1055 مواطنا بقفطان بني سويف في قافلة علاجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وتبين من التقرير الذي تلقاه محافظ بني سويف، اليوم، تنفيذ قافلة علاجية بقرية قفطان الغربية مركز سمسطا، على مدار يومين، مكونة من 8 تخصصات: الباطنة والأطفال والعظام و الأسنان والنساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة.

إصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل 29 حالة للمستشفيات

وتم الكشف على 1055مواطنا، وإجراء 42 تحليل دم، ومعمل طفيليات 24، وحالات الأشعة 24، وموجات فوق صوتية 33، وعدد 5 قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 29 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 108 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، و الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة -النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة مراحل الحمل مع السيدات وعلامات الخطورة التي ربما تظهر عليهن، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 65 مواطن.

من جهته، أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.