مصر للطيران تستأنف رحلات 5 وجهات جديدة اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل

أعلنت الشركة الوطنية، مصر للطيران، استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط سلطنة عمُان، وعمّان الأردن، وكيجالي - رواندا، وجوهانسبرج - أكبر مدن جنوب أفريقيا، وعنتيبي -أوغندا.

جاء ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم،

وتبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعياً وإلى عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، واعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة وإلى جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعياً، إضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلى عنتيبي اعتباراً من 9 أكتوبر وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 9 أكتوبر، مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لـ301 مقعد.

وفيما يخص الضوابط و الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر ، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 وذلك لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.

وبذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من ٤٧ نقطة لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.