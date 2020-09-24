مصر للطيران تكرم موظفا عثر على 2000 دولار وسلمها للأمن

كرم الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العامل محمد حافظ صالح، أخصائي علاقات عامة بالشركة، وذلك تقديرا لأمانته، حيث عثر على مبلغ مالي عبارة عن 2000 دولار، فقد من راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة الدولي.

وسلم الموظف الأمين على الفور، المبلغ لأمن الشركة وشرطة المطار، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفض الحصول على مقابل مادي نظير تسليم المبلغ.

وتوجه أبو العينين بالشكر لمحمد حافظ، الذى أظهر هذا الموقف أمانته وأخلاقه، وقام بتسليمه شهادة تقدير لهذا التصرف المشرف، مشيدا بأخلاقه الرفيعة، حيث يعد قدوة ونموذج مشرف للشركة.