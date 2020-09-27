إمدادات الطاقة.. مشكلة تواجه انتشار "السيارات المُكهربة"

منذ ظهور عصر السيارات الكهربائية، والتطور المستمر في هذا القطاع الذي تحولت إليه سريعا شركات السيارات، ومع تزايد معدل مبيعات السيارات الكهربائية تبدأ مشكلة إمدادات الطاقة الكهربائية لتبلية احتياجات المستهلكين في الظهور، وبحسب ما نشرته بلومبرج في تقريرها عن السيارات الكهربائية ومشكلة الشبكة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي اشترى سكانها ما يقل قليلاً عن 1.9 مليون سيارة وشاحنة خفيفة العام الماضي.

"قد يكون تزويد جميع السيارات الجديدة بالكهرباء في كاليفورنيا عبئًا هائلاً على شبكة الكهرباء المتعثرة في الولاية، أو خط دفاع جديد بالكامل ضد انقطاع التيار الكهربائي، كل هذا يتوقف على وقت شحن المركبات في اليوم"، بحسب بلومبرج.

وبحسب التقرير "قد يؤدي الأمر التنفيذي لـ جافين نيوسوم نائب حاكم الولاية هذا الأسبوع بالتخلي التدريجي عن مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035 إلى إضافة ملايين السيارات الكهربائية إلى الطرق ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 9.5٪ في العقد المقبل و 25٪ بحلول عام 2035"، وفقًا للتقديرات التي أعدتها شركة أبحاث سياسة الطاقة والابتكار، تقدر جمعية كاليفورنيا للطاقة الشمسية والتخزين أنه بحلول عام 2035 ، سينمو الطلب بنسبة 25 ٪.

لكن هذه السيارات الجديدة وبطارياتها يمكن أن تجلب منافعها الخاصة للشبكة، مما يساعد على استقرارها والوقاية من الانقطاعات عن طريق تغذية الطاقة، وقد يكون هذا بمثابة كابوس في حالة يمكن أن تكون فيها إمدادات الطاقة ضيقة للغاية في أمسيات الصيف لدرجة أن المسؤولين أمروا بقطع التيار الكهربائي الشهر الماضي لمنع النظام من الانهيار أثناء موجة الحر، وقد تتفاقم المشكلة إذا تم توصيل ملايين السيارات بالشاحن عند غروب الشمس أيضًا.

وأضاف التقرير: "إذا ما تم التفكير في كل من هذه المركبات كبطارية موصولة بالشبكة في لحظات استراتيجية، وتتغير الصورة إذا تم الشحن في منتصف النهار، عندما يكون لدى كاليفورنيا بالفعل طاقة شمسية أكثر مما يمكنها استخدامه، فيمكنهم إعادة الطاقة إلى الشبكة في المساء ، عندما تتلاشى الطاقة الشمسية وتزداد الإمدادات. وشحنها في وقت لاحق من الليل، عندما تصل طاقة الرياح إلى ذروتها، سيساعد أيضًا".

قالت إيريكا بومان، مديرة الموارد والتخطيط البيئي والاستراتيجية في مرفق جنوب كاليفورنيا إديسون: "يمكن أن تسير الأمور في أي من الاتجاهين..يعتمد الأمر حقًا على التخطيط"..العودة إلى المنزل بعد العمل وتوصيل سيارة لشحنها في الساعة 6 مساءً يمكن أن يؤدي إلى كارثة، هذا فقط عندما يقوم الجميع بتشغيل مكيفات الهواء والمواقد الكهربائية وأجهزة التلفزيون ، ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عبء على الشبكة.

وأضافت "تنتج محطات توليد الكهرباء التابعة للدولة، المدعومة بواردات الكهرباء من الولايات الأخرى، أكثر من ما يكفي من الكهرباء بشكل عام، لكن إنتاج الطاقة الشمسية ينخفض قرب غروب الشمس، مما اضطر محطات الغاز والواردات إلى تعويض الركود"، وبنهاية الأسبوع الماضي حذرت شركة PG&E Corp للغاز والكهرباء من أنها قد تحتاج إلى قطع الكهرباء عن أجزاء من شمال كاليفورنيا".