جوائز تصل لـ150 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقدم لجائزة يحيى حقي للكتاب

تبدأ جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، تلقي أعمال المشاركة في مسابقة يحيى حقي للرواية لشباب الكتاب المصريين بداية من الخميس المقبل 1 أكتوبر، وعلى مدى شهر كامل.

جوائز مسابقة يحيى حقي

- تبلغ قيمة الجائزة التي تمنح لشباب الكتاب 150 ألف جنيه للمركز الأول.

- وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح لشباب الكتاب 70 ألف جنيه للمركز الثاني.

وتستقبل الجزويت الأعمال المرشحة، وإجراءات التحكيم، فضلًا عن استضافة حفل إعلان وتسليم الجائزة في أبريل المقبل، وعن شروط التقدم للجائزة جاءت على النحو التالي:

شروط التقدم لجائزة يحيى حقي

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- أن يكون العمل منشورًا برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الأعوام 2017، 2018، 2019.

- ألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل.

- يحق للناشرين والهيئات الثقافية والجامعات المصرية ترشيح أعمال يرون أحقيتها للجائزة.

آلية التقدم لجائزة يحيى حقي

- التقديم إلكتروني، مع صورة من بطاقة الرقم القومي للمؤلف.

- يرفق غلاف العمل والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع.

- ترسل المسابقة استمارة للمتقدمين لملأ البيانات الخاصة بهم.

- في حال وصول العمل إلى القائمة القصيرة يتم إرسال ست نسخ مطبوعة من الرواية إلى مقر الجمعية فور إبلاغهم بذلك على العنوان التالي جمعية النهضة العلمية والثقافية - 15 شارع المهراني الفجالة – القاهرة؛ أو بتسليمها باليد في الاستقبال بالجمعية.

- وفي حالة إرسالها بالبريد سوف يتم التأكيد على استلامها برسالة إلكترونية أو إيصال من الجمعية في حالة استلامها باليد.

وكان الدكتور محمد أبو الغار، رئيس مجلس أمناء الجائزة، قال إنّ التحالف يتحمّل القيمة المالية للجائزة، على أن تستقبل الجزويت الأعمال المرشحة، وإجراءات التحكيم، فضلًا عن استضافة حفل إعلان وتسليم الجائزة في أبريل المقبل، واختار التحالف اسم "حقي" لكونه واحدًا من أهم رموز الأدب المصرى الحديث، وقد تم التواصل مع نجلته نهى حقي التي وافقت على الفور، وسوف تلقي كلمة باسم الأسرة في حفل تسليم الجائزة.