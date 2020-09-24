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فيديو.. حكيم يطلق تحدي رقص على كليبه الجديد ويعلن جائزة للفائز

كتب:

ياسمين محمود
10:47 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
حكيم

حكيم

أعلن المطرب حكيم، عبر إنستجرام، إطلاق تحدٍ لمحبيه عبر تيك توك، والفائز سيحضر تصوير كليبه الجديد.

وكتب حكيم: "ورونى هترقصوا إزاى، واشتركوا فى تحدى صحاب أونطة على تيك توك، وأحسن 5 هيحضروا معايا تصوير الكليب الجديد".

طرح "حكيم" مؤخرا أغنية "صحاب أونطة"، وتصدرت تريند يوتيوب مصر، بعد أقل 20 ساعة من طرحها عبر منصة الفيديوهات.

"صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

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