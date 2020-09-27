مليون مواطن استفادوا من مبادرة "الاعتلال الكلوي" في 10 أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، شهدت إقبالاً منقطع النظير في محافظة الشرقية، موضحا أنّ عدد المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقها السبت قبل الماضي، تجاوز المليون مواطن سواء في الفرق الطبية الثابتة أو المتحركة.

من جانبه، قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنّه جرى تحويل أكثر من 30 ألف مواطن لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالشرقية، لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وأشار "مسعود" إلى أنّ المبادرة الرئاسية تهدف للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، إضافة للكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأوضح "مسعود" أنّه جرى تحديد أماكن العمل بالمبادرة، بتخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، إضافة إلى العيادات المتنقلة، فضلا عن توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.