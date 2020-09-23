"من بيت لبيت".. "صحة المنوفية" تواصل مبادرة علاج "الاعتلال الكلوي"

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي يجري تنفيذها في كافة أنحاء المحافظة، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي"، من خلال الفرق الطبية التي تتحرك "من بيت لبيت"، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان، و لتحقيق معدل أعلى للوصول للمستهدف في المبادرة.

وبينما أكد وكيل وزار الصحة بالمنوفية، الدكتور فيصل جودة، أن المبادرات الرئاسية، التي تأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بقطاع الصحة، أثبتت نجاحها في شفاء الكثير من المواطنين من الأمراض والأوبئة المختلفة، فقد شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، حفاظاً على صحة المواطنين والأطباء وهيئات التمريض.

كما لفت "جودة" إلى أن مديرية الصحة انتهت من تدريب فرق الأمومة والطفولة، بجميع منشآت الرعاية الأولية، على مبادرة صحة الأم والجنين، حيث تم تنفيذ التدريب النظري بمعرفة فريق المبادرات الرئاسية، والتدريب العملي على مدار 3 أيام، لعدد 270 ممرضة وفرق إشراف الأمومة والطفولة، بالمديرية والإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، على أعمال فحص السيدات الحوامل، للكشف عن الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين.