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"صحة أسوان": 79 وحدة ثابتة ومتحركة لعلاج "الاعتلال الكلوي"

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عبد الله مشالي
08:59 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

تواصلت أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، برعاية الدكتور ايهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العزيز، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية.

وانطلقت فعاليات المبادرة يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستمر أكثر من 3 شهور، حتى نهاية ديسمبر 2020، عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى المراكز المختلفة في محافظة أسوان.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض، والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق 40 سنة، مؤكداً أن الفرق الطبية تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

وأضاف "حنفي" أنه جرى توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وتابع أن محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، وجه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وضرورة التسيق ما بين المحافظة ومديرية الشئون الصحية في تنفيذ خطة لتوعية المواطنين، وتوجيههم للمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي.

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