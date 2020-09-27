للمرة الأولى.. ميناء الإسكندرية ينجح في خلو المخطاف الخارجي من السفن

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الأحد، وصول عدد السفن بمنطقة الانتظار بالميناء إلى الرقم "صفر"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الميناء.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء حقق إنجازًا جديدًا وغير مسبوق بالوصول إلى عدد سفن الانتظار بالمخطاف الخارجي إلى "زيرو".

وأشاد "شاهين" في بيان له، بالدور الذي قام به المختصين في الميناء، وبالتعاون الذى أبدته الجهات المعنية الأخري مما انعكس على سرعة معدلات الأداء بالأرصفة، مشيرا إلى أن العمل بالنظم الآلية والمتابعة على أرض الواقع، وميكنة الإجراءات ساهم في سرعة صرف البضائع وتحقيق معدلات شحن وتفريغ أعلى.

كانت الهيئة قد نفذت مؤخرا خططا دفعت لتحقيق معدلات شحن وتفريغ قاربت العالمية، وأصدرت عدة قرارات مهمة منها القرار رقم 632 لسنة 2020، بشأن معدلات شحن وتفريغ البضائع، مما أدى إلى زيادة معدل دوران السفن بالميناء والوصول إلي زيرو انتظار.

وأعلن "شاهين"، أن الميناء سيبدأ تطبيق نظام "J I T - Just In Time" أو (الدخول الفوري للسفن)، وقت وصولها منطقة المخطاف الخارجي في خطوة سعت إليها الميناء منذ فترة للنهوض بالميناء.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يسعى إلى تسجيل أعلى المعدلات وتقليل مدة بقاء السفن، وتقليل عدد الإجراءات والتكلفة، بما يضمن تحقيق تقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الموانئ.

ومن ناحية أخرى طالب الربان شاهين مجتمع الميناء بالتعاون لتطبيق نظام (J I T)، كما دعي إلى التنسيق مع الجمارك واللجوء إلى الإفراج المسبق عن البضائع لزيادة معدلات دورات السفن بالميناء واستمرار تطبيق هذا النظام.