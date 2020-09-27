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سياحة البرلمان تشيد باستمرار دعم الدولة للعاملين بالسياحة

كتب:

حسام ابو غزالة
08:30 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييدها التام لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، باستمرار دعم الدولة لقطاع السياحة إلى نهاية العام الجاري، نظرًا لأن القطاع لم يتعاف حتى الآن من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في بيان له، أصدره اليوم، تأييده الكامل لتكليفات الرئيس السيسي باستمرار الحكومة في دعم العمالة المؤقتة التى تضررت داخل قطاع السياحة، وصرف 500 جنيه شهريًا لهم حتى نهاية العام الجاري، مشيدًا بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس، ومنها مشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

 

 

 

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