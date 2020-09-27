ضبط مواطن استولى على نصف مليون جنيه من 4 مواطنين بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، الأحد 27 سبتمبر، من ضبط متهم بالنصب بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، استولى على نصف مليون جنيه من 4 مواطنين، بزعم استثمارها في تجارة الملابس مقابل أرباح شهرية.

جاء ذلك بعد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص، وهو حاصل على ليسانس مقيم بدائرة مركز كفر الزيات، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها أربعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.