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محمود مسلم

الأموال العامة تنجح في ضبط معاملات للسوق العملة السوداء بقيمة 2.5 مليون جنيه

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الوطن
11:59 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
المتهم

المتهم

 فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (عاطل، آخر يعمل بإحدى الدول العربية - مقيمان بمحافظة البحيرة) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للعاطل مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط العاطل، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى.. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال تسعة أشهر طبقاً للفحص المستندى بما يعادل (2 مليون و500 ألف جنيه مصرى).

 

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