الأموال العامة تنجح في ضبط 11 قضية و 200 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (11) قضية (تحويلات مالية- توظيف أموال– تزوير أوراق- مخالفات مطابع- تزوير تأشيرات- نصب سفريات- إختلاس مال عام- إستيلاء على المال العام- إستغلال نفوذ مزعوم- كسب غير مشروع) مُتهم فيها عدد (14) شخص .. ضبط فيها مستندياً أكثر من (200مليون جنيه).