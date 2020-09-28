من خلال 55 فرعا بأنحاء الجمهورية.. بنك ناصر يتيح صندوق تأمين الأسرة

يتيح بنك ناصر الاجتماعي، صندوق تأمين الأسرة، كأحد أنظمة تأمين الأسرة، المقدمة من البنك، والذي أنشأ بموجب القانون 11 لسنة 2004، بتابعيه للبنك مستهدفا مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق وفقا لأهداف جوهرية محددة فإنه لا يستهدف الربح أساسا ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لصندوق تأمين الأسرة، الفئات المستحقة، وضوابط وإجراءات الحصول على الخدمة، وفقا لما حدده البنك استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستهدفة من قبل صندوق تأمين الأسرة

في ظل الدور الاجتماعي الذي يلعبه صندوق نظام تأمين الأسرة تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعي ولضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية حال اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة فأنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والابناء بحد أقصي 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

المستندات المطلوبة لنظام صندوق تأمين الأسرة

ـ تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

ـ شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

ـ الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

ـ صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

ـ صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

ـ توكيل رسمي عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.

إجراءات الحصول على الخدمة

ـ بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها على الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب اليها وينتشر صندوق الأسرة بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية من خلال 55 فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي مفتوحة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية.

ـ ويوفر البنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية فقط على المستفيد الاختيار بين أي طريقة تفضل لصرف أموالك فيما بين الآتي:

ـ عن طريق 94 فرعا من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ـ الصرف بواسطة كارت ATM وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك أو للبنوك وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة منذ انطلاق الخدمة 87 ألف بطاقة.

ـ الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كافة فروع شركات المحمول ووفقا للآلية المتبعة.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا لدور بنك ناصر الاجتماعي لمساعدة المواطنين، يقدم البنك مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في المجتمع، سواء مساعدات عينية ونقدية، تصرف دفعة واحدة أو على دفعات.

ووجه البنك رسالة لمديني النفقة ممن يقوم بتنفيذ أحكام خارج إطار بنك ناصر الاجتماعي بالإسراع بالتوجه لأقرب فرع للتعرف على موقفه القانوني وما إن كان هناك أحكام مقدمة ضده من عدمه وذلك حتى لا يتفاجأ بأحكام قد تؤدي لتقييد حريته أو منعه من التمتع ببعض الخدمات التي تقدمها الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل كالإسكان الاجتماعي أو امتناع البنوك عن إقراضه أموالا أو إدراج اسمه على وحدات تنفيذ الأحكام الجنائية.