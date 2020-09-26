للمقبلين على الزواج.. ضوابط تمويل تأثيث شقة الزوجية من بنك ناصر

يتيح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه، مبادرة "تمويل تأثيث شقة زوجية"، كأحد الخدمات المصرفية التابعة للبنك، لتخفيف معاناه الشباب المقبلين على الزواج بمنحهم تمويل للمساعدة في تأثيث شقة الزوج.

وترصد "الوطن"، التفاصيل الكاملة لمبادرة تمويل تأثيث شقة الزوجية من بنك ناصر الاجتماعي، وإجراءات وضوابط الحصول على التمويل، وفقا لما أعلنه البنك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئة المستهدفة لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

ـ الزوج، الزوجة، والد الزوجة، أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاته.

ـ في حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقط.

ضوابط الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

ـ يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح هذا التمويل مع التأشير على وثيقة الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويل.

سعر العائد بالبنك

أوضح البنك أن الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي.

ـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 10.5% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

ـ في حالة عدم وجود ضامن نسبه عائد 11,2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاش.

المصاريف الإدارية لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

ـ يتم حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة منح التمويلات ونسب عبء الدين

ـ ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

ـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافى الدخل الشهري للعميل وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام.

غرامات التأخير

يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1,5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة.

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ طلب الحصول على التمويل

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل

ـ صورة بطاقة الرقم القومي

ـ إيصال مرفق حديث

ـ بيان مفردات الدخل

ـ صورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للمسيحين.