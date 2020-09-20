رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تنسيق 2020، وذلك عبر رابط تنسيق تقليل الاغتراب https://tansik.egypt.gov.eg/application/.

وناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم، على أن يتمّ طباعة بطاقة الترشيح النهائية من خلال الموقع، وسيتمّ إرسال الكشوف النهائية إلى الكليات والمعاهد، حتى يتمكّن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم.

"التعليم العالي": 120 ألف طالب سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة للتنسيق

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 120 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

وأكّد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنَّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامةط، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وبدأت كلية الهندسة جامعة حلوان، تجربة تطبيق منظومة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن تطبيقها أيضًا لمتابعة انتظام وحضور الطلاب في المدرجات بعد بدء الدراسة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وإشراف الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يستخدم المشروع تقنية التعرف على الوجة بدلا من نظام البصمة أو التوقيع اليدوي، حرصا على سلامة الموظفين والطلاب وتفاديا لأي انتقال للعدوى، ويمكن استخدام الهاتف المحمول فيالتقنية من خلال برنامج مثبت عليه، يستطيع الموظف من خلاله إثبات حضوره وانصرافه، ويمكن للبرنامج إنتاج التقارير الخاصة بالانتظام وعدد ساعات العمل وتحديد أيام الغياب والحضور بدقة عالية، كما يساعد في التعرف على انتظام الطلاب داخل المحاضرات ونسبة الحضور لكل طالب دون اللجوء للطرق التقليدية المتعارف عليها سابقا، ويتميز النظام بسهولة استخدامه وتطبيقه على أنظمة IOS وANDROID، وأثبت النظام كفاءته من خلال التطبيق على عينة عشوائية من الموظفين.