خبير منشآت خرسانية: معامل أمان كباري مصر أعلى من أمريكا

واصلت شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي سلسلة محاضراتها المجانية، حول المنشآت الخرسانية والكباري، حيث عقدت مساء أمس محاضراتها الثانية عن النظم الإنشائية للكباري الخرسانية، تحدث خلالها الدكتور مهندس أيمن حسين، أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وحضرها عدد كبير من شباب المهندسين بمقر الاجتماعات الكبري بالنقابة العامة.

في بداية المحاضرة، أكد المهندس الاستشاري أحمد رمزي، حرص مجلس الشعبة المدنية على تدريب أكبر عدد ممكن من المهندسين، مشيرًا إلى أن الشعبة ستواصل سلاسل محاضراتها المجانية فور الإنتهاء من سلسلة محاضرات المنشآت الخرسانية والكباري، والتي انطلقت في 12 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 17 أكتوبر المقبل.

وقدمت المحاضرة المهندسة منال سري عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية، حيث استعرضت التاريخ العلمي للمحاضر الدكتور أيمن حسين، مؤكدة أنه أحد أكبر خبراء وأساتذة الكباري الخرسانية في مصر وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

أيمن حسين: الكود المصري للكباري أحد أكثر 3 أكواد استخداما في المنطقة العربية

وفي محاضرته، تناول الدكتور أيمن حسين تطور الكباري منذ ظهورها لأول مرة قبل الميلاد بـ1500 عام، وحتى الآن، واستعرض طرق تصميم الكباري من حيث الأحمال والأكواد والطرق المختلفة لتنفيذ الكباري، مؤكدًا أن طرق تنفيذ الكباري تؤثر في التصميم بشكل كبير، وقارن بين الكباري والمباني العادية من حيث الأحمال والحديد المستخدم، كما استعرص أحدث تكنولوجيا الكباري والخاصة بمراقبة سلوك الكباري والتأكد من قدرتها على تحمل الأحمال التي تمر فوقها.

وأوضح الدكتور أيمن حسين أن الكود المصري للكباري والصادر عام 2015 هو أحد أكثر الأكواد استخدامًا في المنطقة العربية إلى جانب كود الكباري الأمريكي للمنشآت الخرسانية وكود الاشتو "aashto" والذي يشمل المواصفات العالمية للطرق.

وأكد "حسين"، أن تجارب قياس تحميل الكباري في مصر أثناء الإنشاء تنجح بنسبة 100%، وقال" شاركت في أكثر من 100 تجربة لقياس تحمل الكباري أثناء الإنشاء، وجميعها نجحت ولم تفشل أي تجربة منها" بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن معامل الأمان في الكباري المصرية تفوق نظيراتها في الكباري الأمريكية، "وذلك كإجراء احترازي لاستيعاب أي تجاوز في حمولات سيارات النقل، وهو الأمر الذي لايمكن السماح به في الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قوله.

كما أشار حسين إلى أن مصر تضم عددًا كبيرًا من الكباري التي تعد تحفًا معمارية، في مقدمتها كوبري المنتزة وكوبري إمبابة وكوبري قصر النيل، ونصح شباب المهندسين الراغبين في احتراف تصميم الكباري بالالتحاق بالعمل بمكتب متخصص في تصميم الكباري، مؤكدًا أن خبرة تصميم الكباري تنتقل بالممارسة وهو ما يتيحه العمل في أحد المكاتب الهندسية المتخصصة في تصمصم الكباري، والتي تنتشر بأعداد كبيرة في مصر.