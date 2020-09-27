عاجل.. مدبولي يتابع برامج تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حالياً لمتابعة برامج التدريب للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

كان مدبولي، قد أجرى جولة تفقدية قبل أيام لمتابعة مستجدات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، قبيل بدء الانتقال للعاصمة في العام المقبل.

ووجه رئيس الوزراء ببناء وحدات إضافية للموظفين المنتقلين للعاصمة بمدينة بدر، على بعد قرابة 15 دقيقة من الحي الحكومي بـ"العاصمة".

وخلال اجتماع سابق مع عدد من الوزراء والمسئولين، أكّد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي بذلتها الوزارات المعنية للاتفاق على حزمة الحوافز التي سيتمّ منحها لموظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سوف تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى توفير وحدات سكنية اسكان متوسط فى مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون فى الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار 10 سنوات.

وأضاف مدبولي، أنَّ يمة الوحدة مخصوم منه قيمة الأرض، وتكاليف المرافق، من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، هذا بخلاف الوحدات السكنية المتوفرة بتيسيرات سداد في الحي السكني R3 وعدد من أحياء العاصمة الإدارية.

بدوره، أوضح الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ـنَّ قرابة 60 ألف موظف سينتقلون للعاصمة الجديدة.