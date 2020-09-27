تفاصيل إنفاق 349 مليار جنيه لتطوير العشوائيات في 6 سنوات

كشفت أرقام وإحصائيات رسمية عن إنجازات الدولة المصرية في ملف تطوير العشوائيات منذ عام 2014 وحتى الآن، عن تنفيذ أكثر من 165 ألف و 958 وحدة في 298 منطقة تم تطويرها على مدار ست سنوات، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه، مقسمة إلى 26 مليارًا للمشروعات، و15 مليارًا قيمة الأراضي.

ويُجرى العمل حاليًا على 40 منطقة غير آمنة يتم تطويرها بجميع محافظات الجمهورية، أبرزها مشروع الأسمرات، وحي السلام أول، وتل العقارب بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وفي عشش شارع السودان بمحافظة الجيزة.

كما يتم تطوير أيضًا منطقة الطالبية بمرسى مطروح، وشمال وجنوب الصيادين برأس البر، ومنطقتي دريسية السواقين والهندسة قلين بكفر الشيخ، ومنطقة ميتالكو بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، كذلك تطوير منطقتي "الكاكولا" و "على عيد" بالإسماعيلية، وحظائر أبو عوف بحي الزهور ببورسعيد، ومناطق أخرى في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان والمنيا والدقهلية.

وفيما يخص مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة التي تم الانتهاء منها، كان أبرزها منطقتي خيام الإيواء والشيخ مصلح بمحافظة القليوبية، والإيواء بالمطرية بالدقهلية، والمعمارية ـ البصيلية بحري بأسوان، ومناطق أملاك خاصة ـ قوص بمحافظة قنا، هذا فضلًا عن منطة المواردي بالسيدة زينب، وقلعة الكبش، وبطن البقر وعزبة العرب ومناطق أخرى بعدد من المحافظات.

221 منطقة غير مخططة على مستوى الجمهورية

كما تتجه الدولة حاليًا لمشروعات والمناطق غير المخططة والتي تبلغ مساحتها 40% من المساحة العمرانية في مصر، حيث يتم العمل بالتوازي مع المناطق غير الآمنة. وتبلغ عدد المناطق غير المخططة في مصر 221 منطقة على مستوى الجمهورية، بمساحة 417 ألف فدان، تم تطوير عدد 53 منطقة غير مخططة منها، وجاري تنفيذ 79 منطقة أخرى والتي سيتم الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل، بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه.