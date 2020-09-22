تطوير العشوائيات: ندرس إقامة مشروع يضاهي الأسمرات في منطقة إمبابة

كشف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، عن أن الصندوق يبحث في الوقت الحالي عدة مناطق في كل المحافظات والأماكن المختلفة التي يتاح فيها العمل لتنفيذ مشاريع تضاهي حي الأسمرات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يوجد عمل في الوقت الحالي في منطقة شمال الجيزة، وتحديدا في منطقة إمبابة، حيث يتم البحث عن إمكانية عمل مشروع يضاهي الأسمرات في منطقة إمبابة في الفترة المقبلة.

وتابع أن المشاريع لا تُولد في يوم وليلة، ولكن يجب عمل دراسات وخطط في الفترة المقبلة، لكي يتم تحديد الأماكن التي تُقام فيها المشاريع، وحساب التكليفة وكل ما يتعلق بالمشروع.