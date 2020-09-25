تطوير العشوائيات: تم إنفاق 27.5 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للتطوير

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هدف الصندوق تطوير حياة المواطنين من مساكن عشوائية غير أدمية لحياة جديدة مع تطوير حيواتهم، ونقل المواطنين نقلة حضارية وعمرانية وبتطوير متكامل.

وأضاف "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم صرف 27.5 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، وسيتم صرف 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري لتطوير العشوائيات، موضحا أن كل المساكن التي ينجزها الصندوق تكون بمجتمعات متكاملة ومساكن بجوارها مدارس ومستشفيات، كما يتم خلق فرص عمل كما حدث في الأسمرات 1 و2.

وأكد أن كل المصانع التي تم إنشائها في الأسمرات جميعها للتصدير، بالأقطان المصرية وسجاجيد مصرية خالصة: "مفخرة لينا اللي بيحصل في حي الأسمرات، وهناك أكثر من 1600 سيدة تعمل بتلك المنطقة"، مشيرا إلى أن سيناء تم إنشاء 25 سدا، ساهم الصندوق بـ5 سدود منها للحفاظ على أرواح المواطنين هناك بالقرب من مخرات السيول: "لازم نحمي تلك القرى، ولو مكانهم وحش بنشيلهم ونوديهم مباني أخرى".