غلق جزئي في الاتجاهين بشارع ثروت مع السودان لمد كابلات كهرباء

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة للمرور، بإجراء غلق جزئي في الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان بدءا من اليوم ولمدة يومين ابتداء من صباح اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020 وحتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط طوال فترة الأعمال، وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط، ما يستلزم قطعا عرضيا بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان.

ومن جانبه، وجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب، بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.