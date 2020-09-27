طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان ثامن أيام الدور الثاني دون مشاكل

أدى 14 ألفًا و804 طلاب/طالبات بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 74 مادة "فترة أولى"، و3 مواد فترة ثانية في ثامن أيام الامتحانات التحريرية "الدور الثاني" للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل 424 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.