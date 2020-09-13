نائب وزير التربية والتعليم يكرم سيدة القطار بأول يوم عمل بمدرستها

كرم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، صفية أبوالعزم مدرسة رياض الأطفال والمعروفة إعلامية بـ"سيدة القطار"، لدورها الريادي في إعلاء القيم التربوية وتفعيل دور النموذج الحضاري في بناء المجتمع، والحفاظ على هوية وقيم مؤسسات الدولة لبناء الوطن.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها نائب وزير التربية والتعليم أقسام وقطاعات مدرسة شهداء بدر الابتدائية التابعة لإدارة غرب المحلة؛ ورافقه خلال الجولة كل من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وهالة الباجوري مدير قطاع التعليم، وصبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التربوية ولفيف من الشخصيات العامة.

كما أثنى نائب وزير التربية والتعليم على دور سيدة القطار وقدراتها للتصدي لواقعة التنمر التي كانت أحداثها بين مجند بالقوات المسلحة ورئيس قطار المنصورة وكمساري مرافقه له وهو أوضح معايير قوامه السيدة المصرية التربوية.

وأعرب "حجازي" عن سعادته بقوله في كلمة خاصة للسيدة "صفية" أهم عباراتها "كل الشكر ليكي يا ست وأم المصريين، رفعتِ راية المعلمين بين صفوف مؤسسات الدولة، وربنا يوفقك ويحفظك في حياتك وهنكمل المشوار لبناء مصر المستقبل".

وجدير بالذكر أن نائب وزير التربية والتعليم سيشارك في إلقاء محاضرة في ندوه مكبرة تحت عنوان "دور المرأة والتثقيف وتوعية المجتمع" بحضور عدد من الشخصيات العامة والكوادر السياسية بقاعة المؤتمرات بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية".