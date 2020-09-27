آخر أخبار مصر.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وهطول أمطار غزيرة

تظل الأخبار الخدمية هي أبرز ما يمس المواطن ويبحث عنه باستمرار خاصة فيما يتعلق بالتعليم أو الطقس أو المنح المالية من الدولة، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

"الإسكندرية" تطرح وحدات سكنية بسعر يبدأ من 65 ألف جنيه

أعلنت محافظة الإسكندرية، فتح باب الحجز لـ الوحدات السكنية المدعومة للشباب لمدة شهر بداية من 1 حتى 31 أكتوبر 2020، لعدد 939 وحدة بمساحة 63 مترًا مربعًا، وبنظام القرعة العلنية، إذ يمكن للراغبين تقسيط ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 20 عامًا بفائدة بنكية بسيطة تسهيلًا للشباب.

وتضمن الوحدات 528 وحدة بأبراج طوسون بأبي قير، تبلغ ثمنها 110 آلاف جنيه نصف تشطيب، و394 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 26 إضافة إلى 17 وحدة بمنطقة أم زغيو، كاملة التشطيب، وتبلغ ثمن الوحدة الواحدة 65 ألف جنيه.

توقعات بهطول أمطار غزيرة على الهضبة الأثيوبية

ويتوقع مركز التنبؤ بالفيضان تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة، تتراوح شدتها بين 3 إلى 25 مم، على الهضبة الاثيوبية وهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 20 ملليمترا على منطقة المستنقعات، وأمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 لـ20 ملليمترا على هضبة البحيرات.

استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمسطرد اليوم، بمدّ صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، دعمًا للقطاعات المتأثرة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتي لم تتمكن من العودة إلى العمل بشكل جيد ومن بين هذه القطاعات السياحة.

الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلبة الثانوية العامة، إذ يستطيع الطالب الحصول عليها عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز العمرة والصلاة بالحرم أو الروضة

فعّلت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم تطبيق اعتمرنا، وذلك تزامنًا مع العودة التدريجية لمناسك العمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

إذ يتمكن المعتمرين من خلال التطبيق تنظيم أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة، وذلك عبر التطبيق فقط.

بدء الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم

أعلن وكيل الأزهر فتح باب الطعون الإلكترونية على نتيجة امتحانات الدور الثاني بدءًا من اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ولمدة أسبوعين، مشددًا على أعضاء الكنترول تحري الدقة في عمليات المراجعة عقب تلقي طلبات الطعون، وتوزيع العمل بالشكل المناسب الذي يضمن المراجعة الدقيقة لكل كلمة في ورقة الإجابة، وتشكيل لجنة تتولى الإشراف على المراجعة ذاتها لرفع مستوى الدقة.

استقبال رغبات تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة غدا

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه يبدأ من غد الاثنين الموافق 28 سبتمبر الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل، فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العامة المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%) وفقًا للطاقة الاستيعابية عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة الحكومة المصرية.