آخر أخبار مصر.. مد مهلة التصالح شهرا إضافيا وانقطاع المياه في الجيزة

تظل الأخبار الخدمية، التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين هي الأكثر اهتماما وبحثا من جانبهم، خاصة تلك التي تهتم بالمعاشات وانقطاعات المياه والمدارس ومعارض بيع مستلزماتها، إضافة إلى التصالح على مخالفات البناء.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مد مهلة التالح على مخالفات البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، مد مهلة التصالح على مخالفات البناء، ليكون آخر موعد لها نهاية أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على فرصة أخرى للتصالح على مخالفات البناء، وتوفير الميالغ المطلوبة والمستحقة منهم.

التضامن: 2.44 مليون مستفيد من تكافل وكرامة حتى منتصف سبتبمر

أعلنت وزارة التضامن أنّ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وصل في منتصف سبتمبر الحالي إلى 2.44 مليون مستفيد، بمعدل 18 مليار سنويا، كما وصل عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 398 ألفًا و841 جنيهًا حتى منتصف سبتمبر مقابل 290 ألفًا و750 مستفيدًا في منتصف أغسطس.

انقطاع المياه عن مناطق بالجيزة غدا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع في المياه بعدد من الأحياء في محافظة الجيزة غدا، وتشمل مناطق "بولاق الدكرور، أرض اللواء"، ويستمر قطع المياه عن تلك المتاطق لمدة 8 ساعات متواصلة اعتبارًا من الساعة 10 مساءً غد الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

"المركزي" يحسم أسعار الفائدة اليوم

ينتظر السوق المالي قرار البنك الركزي المقرر اتخاذه مساء اليوم الخميس عن أسعار الفائدة، فبعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من العام الحالي، خفض سعر الفائدة بـ300 نقطة، أبقت على سعر الفائدة في اجتماعها الذي عقد 13 أغسطس الماضي، ومن المقرر إعلان سعر الفائدة الجديد مساء اليوم.

خصومات على مستلزمات المدارس بـ "سوق مصر الأول"

تنظم محافظة القاهرة في الفترة من 2 أكتوبر لمدة يومين بالحديقة الدولية بمدينة نصر معرض "سوق مصر الأول" لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتشارك غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، في معرض "سوق مصر الأول"، وتقدم 25 شركة خصومات كبيرة خلال المعرض لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على الشراء.