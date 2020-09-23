آخر أخبار مصر.. تعديل رسوم الأجهزة الكهربائية وزيادة سرعة الإنترنت

تصدرت الأخبار الخدمية المهمة محركات البحث اليوم، خاصة فيما يتعلق بلجان تفتيش التي شكلتها وزارة الكهرباء، وزيادة سرعة الإنترنت، ووجود خطوات جديدة في تصالح البناء، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي آخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

لجان تفتيش على الشقق لكشف المتلاعبين في عدادات "الكروت"

بدأت، اليوم، لجان التفتيش التي شكلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر عملها في شركات التوزيع الـ9 لإحكام الرقابة ومواجهة من يقوم بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

منصة "ما يغلاش عليك" تحقق 83 مليون مشاهدة على الإنترنت

جذبت مبادرة "ما يغلاش عليك" نحو 7 ملايين فرد، وذلك بعد مرور شهرين على انطلاقها، بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد.​

الجمارك تعدل رسوم بعض الأجهزة الكهربائية

قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، إنهم يتلقون مقترحات وطلبات من اتحاد الصناعات أو الغرف المختصة ويتم دراستها، وصدر القرار الجمهوري رقم 459 لسنة 2020 بتعديل 45 بندًا جمركيًا، معظمها خافض الفئات ورافع بعض الفئات تشجيعا للصناعة المحلية واستحداث بنود لم تكن موجودة.

هذه الإجراءات من شأنها خفض أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، كما أعفيت بعض مكونات الصناعات مثل عدادات السرعة أو منظمات درجات الحرارة "الترموستات" من الرسوم الجمركية، وبنسبة 50% من رسوم بعض صناعة الأثاث.

الحكومة تفتح حسابًا جديدًا لتحصيل "مخالفات البناء" بالبنك المركزي

حددت وزارة المالية، آلية جديدة لجمع حصيلة التصالح في مخالفات البناء وتوريدها إلي الحساب الخاص المفتوح في البنك المركزي المخصص لتلك الحصيلة.

نظرًا لما تلاحظ في الأونة الأخيرة من إضافة الجهات الإدارية المختصة حصيلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لحساب الدائنون بتلك الجهات مما أدى إلى ظهور الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري والواردة بالكتاب الدوري رقم 115 لسنة 2019 على غير حقيقتها.

وأخطرت "المالية"، كل الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التالح في بعض مخالفات البناء إلى اتباع الإلية التي حددها القانون .

وحددت آلية في 3 خطوات، الأولى: أن تحول كل الجهات الإدارية المعنية فورًا ودون إبطاء كل المبالغ المعلاة بحاسب الدائنون (رسوم التالصح +25% جدية التالصح + باقي قيمة التصالح حال الدفع علي دفعة واحدة +الأقساط حال التقسيط) إلى الحساب المفتروح لمخالفات البنك بالبنك المركزي المصري أولًا بأول.

وأكّدت "المالية" أنَّها استحدثت حسابًا جديدًا باسم ح/الدائنون (غرامات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها) حتى يتمّ تسجيل كل المبالغ المحصلة.

زيادة سرعة الإنترنت الفترة المقبلة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد.